Kahvehaneler, sinema, spor düğün salonları kapatıldı mı? Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını Türkiye'de de görüldü. Sağlık açısından tedbirler artırılırken, bazı mekanlarında geçici süreliğine kapatılması ön görüldü. Önlemler alınmaya devam edilirken birçok eğlence mekanı da salgının yayılmasını engellemek ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı sebebi ile geçici bir süreliğine kapatıldı.

PAVYON, DİSKOTEK, BAR VE GECE KULÜPLERİ KAPATILDI

İçişleri Bakanlığınca, 81 valiliğe gönderilen "koronavirüs tedbirleri" konulu ek genelgede, Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden salgının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirildiği hatırlatıldı.

Genelgede, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirilmelerde, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinde, vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunmalarının hastalığın bulaşma riskini artıracağı belirtilerek, bu mekanların pazartesi saat 10.00 itibarıyla geçici süreliğine faaliyetlerinin durdurulacağı ifade edildi.

Vali ve kaymakamlar tarafından il ve ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması istenen genelgede, kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerektiği vurgulandı.

BARLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Barlar'ın ne zaman açılacağına dair henüz bir bilgi yoktur. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen koronavirüs tedbirleri genelgesi kapsamında pavyon, diskotek, bar, gece kulüpleri bu sabah 10:00'dan itibaren geçici olarak kapatılacak ve faaliyetleri durdurulacak. İçişleri Bakanlığı, 81 İl valiliğine 'koronavirüs tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi. Genelge ile koronavirüs salgının Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam ettiği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirildiği hatırlatıldı. Genelgede; koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirilmelerde; umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı, bu nedenle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin bu sabah saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacağı belirtildi.

Uygulamaya takip zorunluluğu

Genelgede ayrıca, söz konusu tedbirlere ilişkin vali ve kaymakamlar tarafından il ve ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Coronavirüs Tedbirleri" Konulu Ek Bir Genelge Daha Gönderdi

Genelge ile bugün saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak

Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri bugün saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenecek

Toplu olarak vatandaşları bir arada bulunduğu "Taziye Evleri"nin faaliyetleri de bugün 24:00 itibariyle durdurulacak



İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 24:00 itibariyle durdurulacak.



Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 24:00 itibariyle durdurulacak.



STK'ların genel kurulları, eğitimleri ve toplantıları ertelenecek



Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, vakıf ) genel kurulları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) bugün saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenecek.

Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu "Taziye Evleri"nin faaliyetleri bugün saat 24:00 itibariyle durdurulacak.

Bakanlık söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.