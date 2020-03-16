Çaykur kura çekimi sonuçları 2020! Çaykur kura çekiminde 830 mevsimlik işçi alınacağı belirtilmişti. Koranavirüs nedeniyle kura çekimleri tedbir amaçlı seyircisiz gerçekleştirileceği açıklandı. Peki Çaykur kura çekimi sonuçları nerede açıklanacak? Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) Rize ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak işçilerin belirlenmesi için kura çekimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında izleyicisiz yapıldı. Spor salonuna, koronavirüs önlemleri kapsamında izleyici alınmazken, kura çekimi yerel bir televizyon kanalından canlı yayınlandı.

ÇAYKUR KURA ÇEKİMİ BİTTİ Mİ?

17 Mart 2020 tarihinde saat 10.00'da Rize / Kalkandere Polis Meslek Yüksekokulu salonunda yapılacak olan kura çekilişi, 16 Mart 2020 tarihinde saat 11.00'da Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonunda yapılacağı aktarıldı.

MEVSİMLİK İŞÇİ KURA ÇEKİMLERİNDE SEYİRCİ ALIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Teşekkülümüze alınacak olan mevsimlik geçici işçiler için Rize, Trabzon ve Artvin illerinde gerçekleştirilecek olan noter çekilişlerinde yoğun katılım olması tahmin edilmektedir. Ancak son günlerde dünyada yaşanan ve binlerce insanın ölümüne neden olan CORONA COVİD-19 salgını nedeni ile Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Corona virüsü zirvesinde ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında, noter huzurunda çekilecek ve ÇAY TV televizyonundan canlı olarak yayınlanacak olan kura çekim günü kapalı spor salonu ve çevresinde kalabalık oluşmaması için, vatandaşların daha önceden ilan edilen alanlara sağlık tedbirlerine istinaden girilmesine izin verilmeyecektir.

Kuralar çekilirken ÇAYKUR ve noter görevlilerinin haricinde Basın Kuruluşlarının Temsilcileri, kurası çekilen il ve ilçe muhtar derneklerinden birer temsilci ile kurası çekilecek olan fabrikada yetkili olan sendikadan 1 temsilci hazır bulunacaktır.

Kura günü herhangi bir olaya mahal verilmemesi açısından adayların veya aday yakınlarının kura çekimi yapılacak olan alanlara gelmemeleri, hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir.

ÇAYKUR KURA ÇEKİMİ SEYİRCİSİZ YAPILIYOR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) Rize ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak işçilerin belirlenmesi için kura çekimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında izleyicisiz yapıldı.

ÇAYKUR bünyesindeki 33 fabrikada çalışmak üzere başvuruda bulunan toplam 23 bin 572 kişi arasından belirlenecek 619 işçi, engelli ve eski hükümlü için kura çekimi, Rize Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Spor salonuna, koronavirüs önlemleri kapsamında izleyici alınmazken, kura çekimi yerel bir televizyon kanalından canlı yayınlandı.

Rize 2. Noteri Mahmut Kocaman, kura yöntemini açıkladıktan sonra çekilecek numaraların atılacağı şeffaf kutuyu çevirerek içinin boş olduğunu salondaki görevli ve muhtarlara gösterdi.

Kocaman'ın numaraları boş kutuya atmasının ardından kura çekimine geçildi. Numaraların yerleştirildiği kutudan yapılan çekilişle 619 asil, 619 yedek isim belirlenerek salonda okundu.

Havanın yağışlı olması nedeniyle salon dışında da kimsenin olmadığı gözlendi.

Öte yandan kurumun, 18 Mart Çarşamba günü Trabzon'da, 19 Mart Perşembe günü Artvin'de noter huzurunda gerçekleştireceği kura çekimlerine de seyirci alınmayacak.

ÇAYKUR NEDİR?

Çaykur, Türkiye Cumhuriyeti devletine ait, çay üreten bir Türk firmasıdır.