Devletin girişimcilere ve yatırımcılara sağladığı hibe desteğinin ardından hibe almak isteyenler tarafından hibe kelimesi araştırlan kelimeler arasına girdi. Peki hibe nedir? Nasıl alınır? Devlet desteği nasıl alınır? Hibe kredi nedir? 15-29 yaş aralığındaki gençlerin iş gücü piyasasına girmelerini sağlamak için Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yeni bir proje ortaya çıkarıldı. Hibe, yeni bir işletme kurmak isteyen fakat sermayeyi tamamlayamamış girişimciye, herhangi bir sektörde faaliyet gösteren ve işletmesini geliştirmek isteyen işletmeciye halkın hizmetinde kullanılmak üzere yapılacak tesislere veya araçlara, ağaçlandırma veya hayvancılık faaliyetleri yapmak isteyen kişilere, doğal afet sonucu zarar görmüş kişilere ve gelir düzeyi düşük olan ailelerin çocuklarının öğrenimini tamamlamak üzere verilmektedir.

Kaynak:işinolsa.com

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