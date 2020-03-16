Borcunu Ödeyenler Kara Listeden Çıkmak İçin Hak Kazanacak

Bankalar tarafından yasal takip altına girenler kara liste adı verilen listede kayıt altına alındıkları için bir daha bankalardan kredi çekmelerine, kredi kartı almalarına ya da kredili mevduat hesabı açmalarına izin verilmiyor.

Yani bankanın kredili hiçbir ürününü kullanamıyor. Bu nedenle vatandaşın mutlaka borcunu ödemesi ve bir şekilde kara liste affı için hak kazanması gerekiyor.