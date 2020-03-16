Borcu olanlara müjde! Kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşları ilgilendiren bir haber gündeme geldi. Bu bağlamda bazı bankalar tarafından cazip ödeme seçenekleri ile borç kapatma kredisi veriliyor. Borcu olan vatandaşlara müjde niteliğinde bir açıklama yapıldı ve İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi ve Finansbank tarafından borç alacakları satıldı. Borç alacaklarının satılması kapsamında devlet tarafından kredi ve kredikartı borçları indirim yolu açıldı.
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Borç İndirimi ve Vade Uzatımı Yapılıyor!
Varlık şirketleri bankalardan alacakları büyük oranda indirim ile satın aldıkları için vatandaşa da borç ödeme konusunda kolaylık sağlıyor.
Borcun faizi konusunda büyük indirimler yapılırken yine borç vadesi uzatılarak aylık taksit ödeme kolaylığı sunuluyor. Bu da vatandaşın borç yükünün üzerinden kalkmasını sağlıyor.
Borcunu Ödeyenler Kara Listeden Çıkmak İçin Hak Kazanacak
Bankalar tarafından yasal takip altına girenler kara liste adı verilen listede kayıt altına alındıkları için bir daha bankalardan kredi çekmelerine, kredi kartı almalarına ya da kredili mevduat hesabı açmalarına izin verilmiyor.
Yani bankanın kredili hiçbir ürününü kullanamıyor. Bu nedenle vatandaşın mutlaka borcunu ödemesi ve bir şekilde kara liste affı için hak kazanması gerekiyor.
Borcunu Ödeyenler Kara Listeden Çıkmak İçin Hak Kazanacak
Bankalar tarafından yasal takip altına girenler kara liste adı verilen listede kayıt altına alındıkları için bir daha bankalardan kredi çekmelerine, kredi kartı almalarına ya da kredili mevduat hesabı açmalarına izin verilmiyor.
Yani bankanın kredili hiçbir ürününü kullanamıyor. Bu nedenle vatandaşın mutlaka borcunu ödemesi ve bir şekilde kara liste affı için hak kazanması gerekiyor.
ÖĞRENCİLERİN BORÇLARI DA DÜZENLENECEK
Vergi ve prim borçlarını yapılandıran ancak ödemelerini düzenli yapmadığı için yapılandırmadan çıkanlarla ilgili yeni bir çalışma üzerinde duruluyor. Piyasalarda bu yönde bir süredir beklenti bulunduğu, bu yönde yeni bir şans tanınmasına ihtiyaç olduğu dile getiriliyor.
Yasal düzenleme ile oluşturulacak ahilik fonuna sigortalıların her ay prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2, devletin ise yüzde 1 oranında pay aktarması öngörülüyor.
Ahilik Fonu, İşsizlik Sigorta Fonu gibi çalışacak. Getireceği yük nedeniyle esnaflar bir yıl daha ertelenmesini istiyorlar. Pakette öğrencilerin borçlarına yönelik düzenlemenin de gireceği belirtiliyor.
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