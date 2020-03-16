2020 yılının ilk çeyreğinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı baz alınarak emekli maaşlarına zam yapılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde 4A, 4B ve 4C sigortalı olan milyonlarca emeklinin maaşında belirlenen oranda artış olmuştur. 4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) emeklisi olanlara yüzde 6.5; memur emeklisi olanlara ise yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.50 oranında enflasyon farkı zam olarak yansıtılmıştır.

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