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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 10:15
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    • 16.03.2020 10:15
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    li ne kadar emekli maaşı alır? En düşük emekli maaşı kaç para?

    Emeklilik uzun yıllar süren çalışma hayatının ardından vatandaşların rahata kavuştuğu bir dönemi ifade eder. Normal şartlar altında kişilerin emekli olabilmesi için yasallar ile belirlenen emeklilik şartlarına uygun olması gerekir. En kabataslak anlatımıyla vatandaşların emekli olabilmesi için prim günü, yaş, lılık süresi ve sigorta giriş tarihi gibi kriterlere bakılır. Emekliliğe hak kazanan vatandaşların en büyük merakı ise ne kadar emeklilik maaşı alacağıdır. 2020 yılında belirlenen oranlarıyla birlikte maaşlar yeniden belirlenmiştir. Peki en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar? Yüksek emekli maaşı almak için emekliliğe hak kazanmadan önce yapılması gerekenler nelerdir? İşte, en düşük emeklilik maaşına dair merak edilen detaylar…

    Asgari ücretli ne kadar emekli maaşı alır? En düşük emekli maaşı...

    2020 yılının ilk çeyreğinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı baz alınarak emekli maaşlarına zam yapılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde 4A, 4B ve 4C sigortalı olan milyonlarca emeklinin maaşında belirlenen oranda artış olmuştur. 4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) emeklisi olanlara yüzde 6.5; memur emeklisi olanlara ise yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.50 oranında enflasyon farkı zam olarak yansıtılmıştır.

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