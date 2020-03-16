2020 yılı emekli maaşı alan milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren flaş açıklamalar geldi. 2020 emekli maaşlarına gelen zamdan sonra milyonlarca emeklinin maaşları hesaba yatırıldı. Maaşı eksik bulanlar emekli maaşı kesintilerinin sebeplerini araştırıyorlar. Peki, emekli maaşı kesintileri nelerdir? Emekli aylığı kesintisi kişi borcu nedir? E - hizmetler bölümü Sosyal Güvenlik Kurumu başlığı altında bulunan emekli aylığı kesintileri sayfasında geçmişe dönük aramada yapılabiliyor. İlgili ay ve yıl seçilerek geçmiş ay kesintileri de görülebiliyor

4A-4B-4C emekli maaşı alan ve çalışan emekliler çok dikkat edin! Maaşlardan kesinti oranı ne kadar olacak?