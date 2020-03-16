2020 yılında alım gücündeki değişiklikler ve dövizdeki ani dalgalanmalar Türkiye ekonomisindeki bazı sektörleri büyük oranda etkilemiştir. Bu sektörlerin başından gelen otomotiv piyasasını arttırmak için devlet sıfır araç alımına yönelik müdahaleler geliştirmiştir. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) İndirimi yapılan bu politikaların bir numaralı hamlesidir. Kısa süre ile tüm bireylere tanınan bu hak, engelli vatandaşlar için her daim geçerlidir. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir.

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