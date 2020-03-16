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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 10:31
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    • 16.03.2020 10:31
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    2020 engelli indirimi ile araç alımı! Engelli raporu ile ’siz araba alma limiti!

    ’de ların yararlanabilmesi için çok sayıda sosyal hak tanınıyor. Engelliler için tanılan sosyal yardımların yanında; toplumun dezavantajlı kesiminde bulunan bu vatandaşların sosyal ve ekonomik hayatta yer bulması amaçlanır. Topluma kazandırılması istenilen engelli vatandaşların hayatlarını devam ettirmek için istihdam alanı oluşturulması ve maddi desteğin sağlanmasına öncelik verilir. Engelli bireylere tanılan maddi desteğin başında; ’siz sıfır araç alımına dair düzenleme bulunur. Peki engelli indirimi ile araç nasıl alınır? Belirlenen şartlar nelerdir? ÖTV’siz araç almak için düzenlenen araç sayısı bulunuyor mu? İşte, engelli indirimi ile araç alımına dair merak edilen bütün detaylar…

    ÖTV'siz otomobil nasıl alınır? İşte alma limiti

    2020 yılında alım gücündeki değişiklikler ve dövizdeki ani dalgalanmalar Türkiye ekonomisindeki bazı sektörleri büyük oranda etkilemiştir. Bu sektörlerin başından gelen otomotiv piyasasını arttırmak için devlet sıfır araç alımına yönelik müdahaleler geliştirmiştir. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) İndirimi yapılan bu politikaların bir numaralı hamlesidir. Kısa süre ile tüm bireylere tanınan bu hak, engelli vatandaşlar için her daim geçerlidir. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir.

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