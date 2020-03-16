MEVSİMLİK İŞÇİ KURA ÇEKİMLERİNDE SEYİRCİ ALIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Teşekkülümüze alınacak olan mevsimlik geçici işçiler için Rize, Trabzon ve Artvin illerinde gerçekleştirilecek olan noter çekilişlerinde yoğun katılım olması tahmin edilmektedir. Ancak son günlerde dünyada yaşanan ve binlerce insanın ölümüne neden olan CORONA COVİD-19 salgını nedeni ile Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Corona virüsü zirvesinde ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında, noter huzurunda çekilecek ve ÇAY TV televizyonundan canlı olarak yayınlanacak olan kura çekim günü kapalı spor salonu ve çevresinde kalabalık oluşmaması için, vatandaşların daha önceden ilan edilen alanlara sağlık tedbirlerine istinaden girilmesine izin verilmeyecektir.