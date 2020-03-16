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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 14:24
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    • 16.03.2020 14:24
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    17 bin euro hibe desteği verilecek! 'dan çalışmayan ve okumayan gençlere müjde!

    Son zamanlarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de işsiz nüfusun artması ve özellikle genç işsizlik oranının yükselmesi sonucunda gençlere desteği ve iş kurmaları için hibe ve yardımlar devlet tarafından uygulamaya konulmaya başlıyor. Bu destek ve yardımlardan biri de eğitimde ve iş hayatında olmayan 15-29 yaş arası gençlerin işgücü piyasasına girmesine yönelik projeler için yeni bir destek program olup ilgili program tarafından tanıtıldı. Hibe, sözlük anlamı itibari ile karşılıksız vermek anlamına gelmektedir. Herhangi bir ürünü veya bedeli, bir başkasına bağışlamak yani geri alınmaksızın vermek diyebiliriz.

    17 bin euro hibe desteği verilecek! Çalışmayan ve okumayan gençlere...

    Devletin girişimcilere ve yatırımcılara sağladığı hibe desteğinin ardından hibe almak isteyenler tarafından hibe kelimesi araştırlan kelimeler arasına girdi. Peki hibe nedir? Nasıl alınır? Devlet desteği nasıl alınır? Hibe kredi nedir? 15-29 yaş aralığındaki gençlerin iş gücü piyasasına girmelerini sağlamak için Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yeni bir proje ortaya çıkarıldı. Hibe, yeni bir işletme kurmak isteyen fakat sermayeyi tamamlayamamış girişimciye, herhangi bir sektörde faaliyet gösteren ve işletmesini geliştirmek isteyen işletmeciye halkın hizmetinde kullanılmak üzere yapılacak tesislere veya araçlara, ağaçlandırma veya hayvancılık faaliyetleri yapmak isteyen kişilere, doğal afet sonucu zarar görmüş kişilere ve gelir düzeyi düşük olan ailelerin çocuklarının öğrenimini tamamlamak üzere verilmektedir.

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    Haberler Ekonomi 17 bin euro hibe desteği verilecek! İŞKUR'dan çalışmayan ve okumayan gençlere müjde!
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