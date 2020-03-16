16 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Mart ayında yatırılmaya başlanan evde bakım maaşı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Binlerce kişi evde bakım parasını düzenli olarak alıyor. Bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen evde bakım maaşı hesaplara yatmaya başladı. Şu ana kadar Mart ayı için 35 ilde bu maaşın yatırıldığı açıklandı. E-Devlet kapısından evde bakım maaşları sorgulanabiliyor. Ziraat Katılım Bankası'ndan maaş alanlar ise SMS ile sorgulama yapabiliyor. İşte, evde bakım maaşı yatan iller listesi…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? (16 MART 2020)

1- Kırşehir 2- Tokat 3- Kırklareli

4- Aksaray 5- Samsun 6- Hatay

7- Sakarya 8- Diyarbakır 9- Osmaniye