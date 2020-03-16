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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 11:49
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    • 16.03.2020 11:49
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    16 Mart yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (parası) sorgulama!

    yatan iller 16 Mart gününde vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. sı yapan kişiler maaşların hangi ilde yatıp yatmadığını merak ediyor. Binlerce kişi tarafından nın şu ana kadar 35 ilde yatırıldığı açıklandı. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerle kanıtlanmış kişilere evde bakım maaşı yatırılıyor. E-Devlet kapısı üzerinden “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım maaşı sorgulanabiliyor.

    16 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    16 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Mart ayında yatırılmaya başlanan evde bakım maaşı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Binlerce kişi evde bakım parasını düzenli olarak alıyor. Bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen evde bakım maaşı hesaplara yatmaya başladı. Şu ana kadar Mart ayı için 35 ilde bu maaşın yatırıldığı açıklandı. E-Devlet kapısından evde bakım maaşları sorgulanabiliyor. Ziraat Katılım Bankası'ndan maaş alanlar ise SMS ile sorgulama yapabiliyor. İşte, evde bakım maaşı yatan iller listesi…

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? (16 MART 2020)

    1- Kırşehir 2- Tokat 3- Kırklareli

    4- Aksaray 5- Samsun 6- Hatay

    7- Sakarya 8- Diyarbakır 9- Osmaniye

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    Haberler Ekonomi 16 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı (parası) sorgulama!
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