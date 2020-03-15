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    • Ekonomi
    • 15.03.2020 12:21
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    • 15.03.2020 12:21
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    Yıllarca merak edildi! 'e girişte neden iki kapıdan geçilir? Bakın meğerse sebebi buymuş

    Market alışverişlerinde sıklıkla tercih edilen marketlerinde herkesin merakını uyandıran bir konu neden her şubesinde iki kapıdan geçilerek içeriye girildiği. Bu sorunun en doğru cevaplarını sizler için araştırdık. BİM'den alışveriş yapan herkes fark etmiştir. Her market girişinde tek kapı bulunurken BİM'e girerken ardı ardına iki kapıdan geçerek marketin içine ulaşabiliyoruz. Peki bunun sebebini hiç merak ettiniz mi? "BİM'e girerken neden iki kapıdan geçiliyor" sorusunu sizler için araştırdık... Sosyal medyada bu sorunun cevabını alabilmek için onlarca başlık açılmış ve çoğunda da farklı cevaplar verilmiş.

    BİM'e girişte neden iki kapıdan geçilir? Bakın meğerse sebebi buymuş

    BİM'e girerken neden iki kapıdan geçilir? BİM'e girişte iki kapıdan girilmesinin sebebi ne? 2 kapı olmasının ne gibi avantajı var? Merak edilen bu sorulara mantıklı yanıtlar aradık. BİM markette görevli üst düzey yetkiliye ulaştık ve sosyal medyada onca başlık açıldığı halde, net bir cevap olmamasının nedenini sorduk ve bunun için 3 ayrı yetkiliden 3 ayrı cevap aldık...

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    Haberler Ekonomi Yıllarca merak edildi! BİM'e girişte neden iki kapıdan geçilir? Bakın meğerse sebebi buymuş
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