BİM'e girerken neden iki kapıdan geçilir? BİM'e girişte iki kapıdan girilmesinin sebebi ne? 2 kapı olmasının ne gibi avantajı var? Merak edilen bu sorulara mantıklı yanıtlar aradık. BİM markette görevli üst düzey yetkiliye ulaştık ve sosyal medyada onca başlık açıldığı halde, net bir cevap olmamasının nedenini sorduk ve bunun için 3 ayrı yetkiliden 3 ayrı cevap aldık...

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