Bilindiği gibi Asgari ücret belirleme toplantısı ardından 2020 yılı asgari ücret 2 bin 324 lira olarak kabul edilmişti. Bunun ardından TBMM'ye yeni bir kanun teklifi verilerek asgari ücretin gelir vergisinden muaf tutulması istendi. Eğer kanun teklifi kabul edilirse maaşlardan kesinti yapılan 463 lira gelir vergisi kesilmeyecek ve asgari ücret 2 bin 787 lira olacak. Kanun teklifinde asgari ücretin gelir vergisinden muaf bırakılması ve maaşların artırılması talep ediliyor. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'na sunulan kanun teklifine ilişkin tüm detayları haberimizde aktarıyoruz. Asgari ücret aldığı beyan edilen çalışanın daha düşük bir ücret alması halinde Vergi Usul Kanunu'na göre işveren muhteviyatı itibari yanıltıcı belge düzenlemiş sayılacak ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecekler.

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