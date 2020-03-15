Tazminata kira da dahil edilir mi?

Asgari ücret arttığı için işten çıkartılmak gibi bir haklı sebep yok. O yüzden öncelikle eğer 1 yılınızı doldurduysanız kıdem tazminatınızın ödenmesi gerekir. Ödeme yaparken eğer sizin elektrik, su, doğalgaz ya da kira gibi giderlerinizi yönetim karşılıyorsa bunlar da brüt maaşınıza eklenir. Örneğin ev kirası alınmıyorsa brüt maaşınız da 3 bin lira ise kira emsal değeri diyelim ki 500 lira o da 3 bin liraya eklenerek tazminatınız 3 bin 500 liradan hesaplanır. Tazminatınız ile diğer alacaklar ödenmiyorsa arabulucuya müracaat edebilirsiniz.Emeklilik dilekçesini verdiğiniz aydan sonraki ay emekli maaşınız hesaplanmaya başlıyor. Yani sizin içinde bulunduğunuz ayın 1'inde ya da 30'unda dilekçe vermiş olmanız fark etmiyor. Maaşınız bir sonraki ay başlıyor. Ödeme yapıldığında zaten toplu olarak paranız yatırılıyor.25 yıl, 57 yaş ve 5900 gün şartlarınız var. Prim tamam ama yıl ve yaş henüz dolmamış. Bunlar da tamamlanınca emekli olabilirsiniz.