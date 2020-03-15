Tazminata kira da dahil edilir mi?

Kapıcılık yapmış olduğum sitede iş akdimin fesh edilmesi kararı alınmıştır. Nasıl bir yol izlemeliyim? Murat ASLAN
Asgari ücret arttığı için işten çıkartılmak gibi bir haklı sebep yok. O yüzden öncelikle eğer 1 yılınızı doldurduysanız kıdem tazminatınızın ödenmesi gerekir. Ödeme yaparken eğer sizin elektrik, su, doğalgaz ya da kira gibi giderlerinizi yönetim karşılıyorsa bunlar da brüt maaşınıza eklenir. Örneğin ev kirası alınmıyorsa brüt maaşınız da 3 bin lira ise kira emsal değeri diyelim ki 500 lira o da 3 bin liraya eklenerek tazminatınız 3 bin 500 liradan hesaplanır. Tazminatınız ile diğer alacaklar ödenmiyorsa arabulucuya müracaat edebilirsiniz.
Emeklilik dilekçesini verdikten sonra maaş hesaplanmaya başlıyor mu? Aylin KARABULUT
Emeklilik dilekçesini verdiğiniz aydan sonraki ay emekli maaşınız hesaplanmaya başlıyor. Yani sizin içinde bulunduğunuz ayın 1'inde ya da 30'unda dilekçe vermiş olmanız fark etmiyor. Maaşınız bir sonraki ay başlıyor. Ödeme yapıldığında zaten toplu olarak paranız yatırılıyor.
22.03.1980 doğumluyum. 17.07.1998 SSK girişim var. 6500 günüm bulunuyor. Ne zaman emekli olurum? Fazıl ÖZCAN
25 yıl, 57 yaş ve 5900 gün şartlarınız var. Prim tamam ama yıl ve yaş henüz dolmamış. Bunlar da tamamlanınca emekli olabilirsiniz.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
Asgari ücret arttığı için işten çıkartılmak gibi bir haklı sebep yok. O yüzden öncelikle eğer 1 yılınızı doldurduysanız kıdem tazminatınızın ödenmesi gerekir. Ödeme yaparken eğer sizin elektrik, su, doğalgaz ya da kira gibi giderlerinizi yönetim karşılıyorsa bunlar da brüt maaşınıza eklenir. Örneğin ev kirası alınmıyorsa brüt maaşınız da 3 bin lira ise kira emsal değeri diyelim ki 500 lira o da 3 bin liraya eklenerek tazminatınız 3 bin 500 liradan hesaplanır. Tazminatınız ile diğer alacaklar ödenmiyorsa arabulucuya müracaat edebilirsiniz.
Emeklilik dilekçesini verdikten sonra maaş hesaplanmaya başlıyor mu? Aylin KARABULUT
Emeklilik dilekçesini verdiğiniz aydan sonraki ay emekli maaşınız hesaplanmaya başlıyor. Yani sizin içinde bulunduğunuz ayın 1'inde ya da 30'unda dilekçe vermiş olmanız fark etmiyor. Maaşınız bir sonraki ay başlıyor. Ödeme yapıldığında zaten toplu olarak paranız yatırılıyor.
22.03.1980 doğumluyum. 17.07.1998 SSK girişim var. 6500 günüm bulunuyor. Ne zaman emekli olurum? Fazıl ÖZCAN
25 yıl, 57 yaş ve 5900 gün şartlarınız var. Prim tamam ama yıl ve yaş henüz dolmamış. Bunlar da tamamlanınca emekli olabilirsiniz.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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