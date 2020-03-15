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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 09:46
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    • 16.03.2020 09:46
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    Taşeron maaş mı için 4 oran... 2020 yılı 4D'li taşeron işçi maaş zam oranları ne olacak? Müjde geldi mi?

    2020 yılı 4D'li taşeron işçi maaş oranları için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda 2020 yılı içerisinde önemli bir düzenleme yapılacak. 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçileri ilgilendiren 4 konuda önemli adımlar atılacak. 2020 yılının Haziran ayında hükümet ile masaya oturacak taşeron işçiler tayin hakkı, yüzdelik dilim ve zam oranı hakkında masadan mutlu olarak ayrılmayı istiyor. Taşeron işçilerin 2020 yılından maaş konusunda bir diğer beklentisi yüzdelik dilim. Zira bu konuda bazı taşeron işçiler dava açıp kazanmışlardı. Hatta bir sendika tüm üyeleri için toplu halde yüzdelik dilim farkının ödenmesi başvurusunda bulundular. Bu bağlamda ele alınacak bu konuları ve muhtemel zam oranları takvim.com.tr'de

    İşçilere müjde! Taşeron maaş zammı için 3 oran...

    4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak olan zam oranlarına ilişkin bazı rakamlar konuşulmaya başlandı. 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçileri ilgilendiren 4 konuda önemli adımlar atılacak. İşçiler tarafından açılan davalar neticesinde yüzdelik fark konusunda emsal kararlar verildi. Aynı şekilde tayin hakkı ve zam oranı ile ilgili önemli gelişmeler taşeron işçileri bekliyor. İşte taşeron işçiler hakkında son dakika gelişmeleri... 4 farklı taksit halinde ödenecek tediye ödemelerinin Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belli olması bekleniyor. Karar yayımlandıktan sonra ilk iki ilave tediye ödemelerinin tarihleri açıklanacak. İlave tediye ödemeleri, işçilerin aldığı maaşa göre hesaplanmaktadır.

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    Haberler Ekonomi Taşeron maaş zammı için 4 oran... 2020 yılı 4D'li taşeron işçi maaş zam oranları ne olacak? Müjde geldi mi?
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