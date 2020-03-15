4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak olan zam oranlarına ilişkin bazı rakamlar konuşulmaya başlandı. 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçileri ilgilendiren 4 konuda önemli adımlar atılacak. İşçiler tarafından açılan davalar neticesinde yüzdelik fark konusunda emsal kararlar verildi. Aynı şekilde tayin hakkı ve zam oranı ile ilgili önemli gelişmeler taşeron işçileri bekliyor. İşte taşeron işçiler hakkında son dakika gelişmeleri... 4 farklı taksit halinde ödenecek tediye ödemelerinin Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belli olması bekleniyor. Karar yayımlandıktan sonra ilk iki ilave tediye ödemelerinin tarihleri açıklanacak. İlave tediye ödemeleri, işçilerin aldığı maaşa göre hesaplanmaktadır.

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