Altın, dolar ve euro alacaklar için önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu bağlamda takvim.com.tr'de sizler için önemli bir haber hazırladık. Küresel piyasalar ve yurt içi kritik tarih belli oldu. Yeni haftada Japonya'da beklenen büyü verisi altında kalmaması sonrası gözler çarşamba günü açıklanacak TCMB'nin faiz kararını bekliyor. Bu tarihten sonra Altın, dolar ve Euro hakkında ciddi artışlar ve düşüşler olabilir. ABD'de geçen hafta %2,5 beklenti bile enflasyon verisinin etkisi sonrası Dolar kendisi 6'nın üzerine atmış, Borsa rekorlar kırmıştı. Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element.

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