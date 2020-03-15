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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 09:43
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    • 16.03.2020 09:43
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    Tarihi rekor geliyor! Altın, 'su olanlar yada alacaklar için kritik tarih!

    16 Mart dolar ne kadar? Dolar/TL kurundaki son dakika gelişmeleri ise araştırılıyor. Merkez Bankası (Fed),yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkisini hafifletmek Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesiikinci kez indirdi. Altın, 'su olanlar yada alacaklar için kritik tarih. Bu iki gün içinde işlem yapılmadan Dolar, Altın ve Euro alınıp satılır mı? Altın piyasasında, en düşük 318 bin 850 lira, en yüksek 324 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,47 azalışla 320 bin liradan tamamladı. Peki altın fiyatları her geçen gün yeni bir rekor kırarken vatandaş yatırımı nasıl yapmalı? Altın almalı mı satmalı mı? Konuyla ilgili açıklama yapan Altın Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, piyasanın çok oynadığını söyleyerek, "Böyle dönemlerde altın satmak da almak da risk. Kenarda beklemek en doğrusu" ifadelerini kullandı.

    Altın, Dolar ve Euro'su olanlar yada alacaklar için kritik tarih!

    Altın, dolar ve euro alacaklar için önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu bağlamda takvim.com.tr'de sizler için önemli bir haber hazırladık. Küresel piyasalar ve yurt içi kritik tarih belli oldu. Yeni haftada Japonya'da beklenen büyü verisi altında kalmaması sonrası gözler çarşamba günü açıklanacak TCMB'nin faiz kararını bekliyor. Bu tarihten sonra Altın, dolar ve Euro hakkında ciddi artışlar ve düşüşler olabilir. ABD'de geçen hafta %2,5 beklenti bile enflasyon verisinin etkisi sonrası Dolar kendisi 6'nın üzerine atmış, Borsa rekorlar kırmıştı. Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element.

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