Para geliyor! Emeklilere bu ay içinde 2 bin 750 lira ödeme yapılacak! Eski yeni herkesin hakkı!

Emeklilerin maaş promosyon ödemeleri için bankalar tarafından bir bir açıklama yapılmaya devam ediyor. Kamu bankalarından Ziraat Bankası Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokolü kapsamında promosyon ödemesini açıkladı. TEB ise emekliye 2750 Tl ödeme yapacak. Emekli maaşı alan vatandaşlar bu ay içinde promosyon ödemelerini alacaklar. Buna göre emekliler maaşlarına ek bir ödeme almış olacak. Bu bağlamda bankaların promosyon tutarları belli oldu. Mart ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde promosyon tekliflerini inceleyen emekliler en uygun teklifleri öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. Geçtiğimiz hafta içerisinde bankalar promosyon tekliflerini birer birer sundu. Peki, ödemeler ne zaman hesaplarda olacak? İşte bankalar tarafından güncel promosyonlar

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ