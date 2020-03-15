Otomobil fiyatlarının oldukça fazla artmasından sonra araç satışları bıçak gibi kesilmişti Bu bağlamda 2020 yılında vatandaşlar ve markalar ÖTV indirimi bekliyor. Geçen yıl olduğu gibi bakan Berat Albayrak, ÖTV indirimi gelecek açıklaması yapabilir. Otomobil alacaklara büyük müjde gelecek gibi görünüyor. İkinci el otomobil fiyatlarının neredeyse sıfır otomobil fiyatlarına yaklaşması sonucunda sıfır otomobil piyasası durma noktasına geldi. Biraz daha olsa otomobil piyasasını hareketlendirecek ÖTV indirimi geliyor. Resmi gazete yayınlanan engelli indirimi sonrası ÖTV indirimi geleceği öğrenildi. Peki 2020 yılı ÖTV indirimi ne zaman, çıkacak mı? Otomobil için ÖTV indirimi olur mu? İşte detaylar

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