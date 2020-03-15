2020 yılı 4D'li taşeron işçi maaş zam oranları için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda 2020 yılı içerisinde önemli bir düzenleme yapılacak. 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçileri ilgilendiren 4 konuda önemli adımlar atılacak. 2020 yılının Haziran ayında hükümet ile masaya oturacak taşeron işçiler tayin hakkı, yüzdelik dilim ve zam oranı hakkında masadan mutlu olarak ayrılmayı istiyor. Taşeron işçilerin 2020 yılından maaş konusunda bir diğer beklentisi yüzdelik dilim. Zira bu konuda bazı taşeron işçiler dava açıp kazanmışlardı. Hatta bir sendika tüm üyeleri için toplu halde yüzdelik dilim farkının ödenmesi başvurusunda bulundular. Bu bağlamda ele alınacak bu konuları ve muhtemel zam oranları takvim.com.tr'de

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