Milyonlar bekliyordu! Eski yeni herkesin hakkı! Bu ay içinde 2 bin 750 lira ödeme yapılacak!

SGK, SSK ve Bağkur emeklilerine bu ay içinde yüklü bir ödeme yapılacak. Bu bağlamda bu para eski yeni tüm emeklilerin hakkı olacak.

Mart ayında tamamlanan maaş promosyon anlaşmaları için özel bankalardan ve kamu bankalarından bir bir açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bir gelişme de TEB için oldu. Emekliye 2750 Tl'ye kadar ödeme yapacağını duyurdu. Emekli vatandaşlar tercih ettikleri bankalar aracılığı ile ek ödemelerini alacaklardır. Emekliler seçilen bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek promosyondan yararlanabileceklerdir. Süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Peki, emekli promosyonu nasıl alınacak? Promosyon ödemesi yattı mı? Ödemeler ne zaman hesaplarda olacak?

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