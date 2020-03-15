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    • Ekonomi
    • 15.03.2020 15:19
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    • 15.03.2020 15:19
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    Merak ediliyordu! , ve Bağkur'lu emekliye ikinci tazminat alma şartları nedir? mı?

    Kıdem tazminatı ile ilgili reform hazırlıkları sürerken çalışanların tazminatları da gündeme geldi. Emekli olarak çalışanların çift tazminat alma hakları var. İşte tüm detaylar! 12.5 milyon emeklinin önemli bir kısmı çalışmaya devam ediyor. Çalışan emeklinin en çok merak ettiği konuların başında ise ikinci kıdem tazminatı hakkı geliyor. Peki bu ikinci tazminat hangi şartlarda mümkün? mı? Emekli olduktan sonra 'lı (4A) çalışmaya devam etmek isteyenler için 1 Ekim 2008 tarihi kritik. Bu tarihten önce işe başlamış veya emekli olmuş kişiler, SSK'lı çalışmalarını sürdürmek isterse ya emekli aylıklarını kestirecekler ya da sosyal güvenlik destek primine () tabi olarak çalışacaklar.

    Çalışmaya devam edenin aylığı artar mı?

    Türkiye'de yaklaşık 12.3 milyon dosya üzerinden emeklilik maaşı ödeniyor. Bunların bir kısmı dul ve yetim maaşı olsa da emekli olan sayısı yine 100'den fazla ülkenin nüfusunun üzerinde. Ülkemizde genç yaşta emekli olanların sayısı da hayli fazla. Emeklilikten sonra çalışmaya devam eden milyonlarca kişi bulunuyor. Bunun farklı nedenleri var. Aylık bağlama oranlarındaki düşüş nedeniyle azalan emekli maaşları önemli faktörlerden biri. Okuyan çocuklar, ev geçindirme derdi, borç gibi nedenleri de saymak mümkün. 1 Ekim 2008'den önce işe girerek hangi statüde emekli olursa olsun, emekli aylığını kestirmeden 4/A'lı çalışanlar SGDP ödemek zorunda. SGDP, brüt ücretin yüzde 30'u üzerinden alınıyor.

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    Haberler Ekonomi Merak ediliyordu! SGK, SSK ve Bağkur'lu emekliye ikinci tazminat alma şartları nedir? Çalışmaya devam edenin aylığı artar mı?
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