Kimlerin maaşı artacak? Sorusu milyonlarca memur, emekli ve işçi tarafından merak ediliyor. Maaş artması için hangi tarihlerde onay verilecek. Memur ve emekli maaşlarını değişeceği bu proje ile ilgili bilmek istediklerinizi sayfamızda okuyabilirsiniz. Yeni sistem nasıl olacak. Bu sistem karlı mı zararlı mı olacak. Şu an çalışanlar, memurlar ve mevcut emekliler için yeni maaş hesaplama ve detayları geldi. Emeklilik Gözetim Merkezi başkanı Fırat Kuruca, Tuzla'da Organize Sanayi Bölgesinde bir panelde, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi hakkında bilgi verdi. Düzenlemelerin sürdüğünü ifade eden Kuruca, yeni sistemde tüm maaşları etkileneceğini dile getirdi. Peki kim ne kadar maaş alacak? Yeni sistem nasıl olacak?

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