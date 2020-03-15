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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 09:24
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    • 16.03.2020 09:24
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    Koronavirüs testi yapan hastaneler hangileri? ? Hangi hastanelerde Koronavirüs testi yapılıyor?

    ABD'de sigortası olanlara 600, olmayanlara 1500 dolara mal olan test 'de ücretli mi? Bu test kaç kişiye yapıldı? Ülkemizde vaka sayısının 6'ya yükselmesi üzerine bir liste yayınlayarak koronavirüs hastalarının başvurabileceği hastaneleri sayfamızda derledik. Corona virüsü kiti aracılığıyla PCR yöntemi kullanılarak yapılan test, ilk aşamasını 90 dakika içerisinde tamamlamaktadır. Corona virüsü test sonuçları, yeni sistemle takribi 1-2 gün içerisinde sonuçlanabilmektedir. Peki, Koronavirüs testi yapan hastaneler hangileri? ? Hangi hastanelerde Koronavirüs testi yapılıyor?

    Corona virüs testi ücretli mi? İşte Koronavirüs testi yapan hastaneler...

    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs testi yapan hastaneler hangileri? Corona virüs testi ücretli mi? Soruları gündem olmaya devam ediyor. Corona belirtileri gösteren biri hastaneye gittiğinde burun ve boğaz örnekleri alınıyor. Örnek virüsün canlı kalmasını sağlayan bir yaşam ortamına yani "besi" ortamına alınıp labarotuvara gönderiliyor. Laboratuvarda, örnekte aradığımız RNA var mı yok mu diye bakılıyor. Peki vatandaşlar Sağlık Bakanlığının işaret ettiği belirtilere rastlarlarsa hangi hastanelere başvuracaklar? Sağlık Bakanlığı, yayınladığı liste ile Türkiye çapında 25 hastanede corona virüs hastalarının başvurabileceği hastaneleri yayınladı. İşte o liste....

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