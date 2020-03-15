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    • Ekonomi
    • 15.03.2020 12:14
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    • 15.03.2020 12:34
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    Kolonya fiyatı ne kadar? Cuma ürünler kataloğu yayında! 2020

    Cuma ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda 2020 tam liste takvim.com.tr'de sizlerle. Bu hafta kataloğunda kadın simli spor ayakkabı 32,90 TL, kaydırmaz şeffaf raf örtüsü 7,95 TL, dik durabilen süpürge 179 TL, çift kişilik nevresim takımı 89,90 TL, notebook 1.899 TL, erkek yelek 59,90 TL, erkek trekking ayakkabı 39,90 TL, kadın body 13,50 TL, kadın uzun tayt 13,50 TL fiyatı ile yer alıyor. BİM'in anlamı A.Ş'dir ve BİM kısaca bu açılımın kısaltılmış ifadesidir. 1994 yılında 21 mağaza ile işe başlayan BİM, 2013 yılında 2009 mağaza sayısına ulaştı.

    Kolonya ve el dezenfektanı! 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu

    20 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta neler var? Her hafta uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler market raflarına ekleniyor. Markete cuma günü gelecek olan ürünler arasında dik durabilen süpürge 179 TL, çift kişilik nevresim takımı 89,90 TL, notebook 1.899 TL, erkek yelek 59,90 TL, erkek trekking ayakkabı 39,90 TL, kadın body 13,50 TL, kadın uzun tayt 13,50 TL fiyatı ile bulunuyor. Detaylar haberimizde sizlerle. Bim marketler için internet adresinden sipariş gerçekleştirilemektedir. Ancak ürünleri incelemek için siteyi ziyaret edebilirsiniz.

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    Haberler Ekonomi Kolonya fiyatı ne kadar? 20 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu
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