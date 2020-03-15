20 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta neler var? Her hafta uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler market raflarına ekleniyor. Markete cuma günü gelecek olan ürünler arasında dik durabilen süpürge 179 TL, çift kişilik nevresim takımı 89,90 TL, notebook 1.899 TL, erkek yelek 59,90 TL, erkek trekking ayakkabı 39,90 TL, kadın body 13,50 TL, kadın uzun tayt 13,50 TL fiyatı ile bulunuyor. Detaylar haberimizde sizlerle. Bim marketler için internet adresinden sipariş gerçekleştirilemektedir. Ancak ürünleri incelemek için siteyi ziyaret edebilirsiniz.

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