İkinci el araba fiyatlarında ki yüksek artış, 2020 yılı ÖTV indirimi beklentisini arttırdı. Bazı ikinci el araba fiyatları sıfır araç fiyatlarını bile geçmiş durumda. Otomobil almak isteyenlere iyi haber! ÖTV indiriminde ilk adım atıldı. Otomobil almak isteyenler için 2020 ÖTV indirimi ve detaylarını sizler için hazırladık. İlk olarak ÖTV indirimi bir yere gelirken ikinci indirimde geliyor. Otomobil alacaklar için günün güzel haberi sizlerle. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ