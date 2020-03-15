2020 Mart ayı itibariyle başlayan ödemelerde bankalar en iyi şartları sunmak için kampanyalar düzenliyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon ödemelerinde miktar 2.750 TL'ye kadar çıktı. Aynı zamanda SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Emekliler, Mayıs'ta da bayram ikramiyesini alacak. Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs'ta kutlanacak. 23 Mayıs Cumartesi de arife günü. Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesi büyük ihtimalle 18-22 Mayıs arasında yatırılacak. Temmuz'da ise emeklilere çifte kazanç imkanı var. İşte ikramiye, ek ödeme ve banka promosyon ücreti detayları takvim.com.tr'de. Diğer yandan emeklilere bu yıl da iki kez bayram ikramiyesi ödenecek.

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