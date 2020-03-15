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    • Ekonomi
    • 15.03.2020 11:24
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    • 15.03.2020 11:38
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    Gözler orada! 2750 TL ve 4100 TL , SSK ve Bağkur'lulara ödeme fırsatı! İkramiye, ek ödeme ve ücreti kaç TL?

    Emekliler, bu yıl pek çok kazanım elde edecek. u heyecanı yaşayan emeklilere, Mayıs'ta ikramiye, Temmuz'da ise hem ikramiye hem zam ödenecek. Peki ödenecek promosyon, ikramiye ve zamlar hangi tarihlerde emeklilerin hesaplarına geçecek? İşte 2020 yılında emeklinin yüzünü güldürecek tarihlerin tam listesi. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de... Bankalardan alınan son dakika bilgilerine göre emekliler için promosyon ödemesi 2750 TL'ye kadar çıkacak. Emeklilerin maaşlarına göre yapılacak ödemeler ve ek ödemelerle birlikte emekliler 2020 yılında 2 bin 750 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabilecek

    2750 TL ve 4100 TL SGK, SSK ve Bağkur'lulara ödeme fırsatı!

    2020 Mart ayı itibariyle başlayan ödemelerde bankalar en iyi şartları sunmak için kampanyalar düzenliyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon ödemelerinde miktar 2.750 TL'ye kadar çıktı. Aynı zamanda SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Emekliler, Mayıs'ta da bayram ikramiyesini alacak. Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs'ta kutlanacak. 23 Mayıs Cumartesi de arife günü. Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesi büyük ihtimalle 18-22 Mayıs arasında yatırılacak. Temmuz'da ise emeklilere çifte kazanç imkanı var. İşte ikramiye, ek ödeme ve banka promosyon ücreti detayları takvim.com.tr'de. Diğer yandan emeklilere bu yıl da iki kez bayram ikramiyesi ödenecek.

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    Haberler Ekonomi Gözler orada! 2750 TL ve 4100 TL SGK, SSK ve Bağkur'lulara ödeme fırsatı! İkramiye, ek ödeme ve banka promosyon ücreti kaç TL?
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