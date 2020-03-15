E-Devlet uygulamasına girip bunu mutlaka yapın! Binlerce kişinin başı derde girdi! Yoksa...

E-Devlet sistemi ile milyonlarca vatandaşımızın hayatı oldukça kolaylaştı. Fakat teknolojiyi fırsat bilen dolandırıcılar ise boş durmadı. Kendinizi ve mal varlığınızı güvene almak için bu tavsiyeleri mutlaka yerine getirin.Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, vatandaşların taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden anında haberdar olmaları için e-Devlette "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" kısmına numaralarını kaydetmesi gerektiğini, böylece yapılan işlem bilgileri dışındaysa cep telefonlarına otomatik gönderilecek SMS sayesinde hemen ilgili tapu müdürlüğüyle irtibata geçebileceklerini bildirdi. E-Devlet giriş işlemlerini "E-Devlet Şifresi İle Giriş" yöntemini kullanarak, gerçekleştirmek istiyorsanız bir adet E-Devlet şifresi edinmeniz gerekiyor.

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