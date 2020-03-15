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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 09:15
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    • 16.03.2020 09:15
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    Dolar ve Euro artışta, altın yatay, lar düştü! Altın ve dolarda resesyon alarmı! 16 Mart ne kadar?

    16 Mart ne kadar? Sorusu bugünlerde daha fazla önem kazanmış durumdadır. Bu bağlamda vatandaşlar dolar ve euro fiyatlarını oldukça yakından araştırıyor. Dolar/TL kurundaki son dakika gelişmeleri ise araştırılıyor. Merkez sı (Fed),yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkisini hafifletmek Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesiikinci kez faiz indirdi. Peki bugün dolar ne kadar oldu? Detaylar haberimizde... Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde en az altı ay süreyle gerileme yaşanması nedeniyle reel gayri safi yurt içi hasılanın düşmesi, ekonomik faaliyetlerde duraklaması, negatif anlamda istikrarlı bir konjonktür dalgasında doruğu izleyen reel ekonomik faaliyet düzeyinde ılımlı daralma aşamasıdır. Peki euro ve altın fiyatları ne kadar oldu?

    16 Mart Dolar kuru ne kadar? Altın ve dolarda resesyon alarmı!

    Dünya kara Pazartesi şoku ile sarsılmıştı. Küresel piyasalarda yaşanan Corona virüsü kaynaklı panik satışlarının yanı sıra, petrol fiyatlarının çakılmasının ardından altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlar, altındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Peki, bu hafta altın fiyatları nasıl olacak? Altın fiyatları artacak mı? Yatırımcıların güvenli liman arayışıyla spot altın, 2012 aralık ayından bu yana en yüksek seviyesi olan 1700 doları aştı. Uzmanlar güvenli limanlara topluca bir kaçış olduğunu belirtiyor. 2008 ekonomik krizi sonrası dünya ekonomisi en kötü günlerinden birini yaşarken gelişmelerden sonra gözler euro, dolar kuru ve altın fiyatları için yaşanacak gelişmelere çevrildi.

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    Haberler Ekonomi Dolar ve Euro artışta, altın yatay, borsalar düştü! Altın ve dolarda resesyon alarmı! 16 Mart Dolar kuru ne kadar?
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