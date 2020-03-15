Altın ve dolara yatırım yapan vatandaşlar için oldukça önemli bir haber geldi. Altın ve dolar fiyatları her geçen gün artarken bir yandan da çeşitli açıklamalar yapılıyor. Citigrup, altın fiyatlarının tarihi bir seviye olan 2 bin dolar bandını aşarak yeni zirveler arayışına geçeceğini belirtti. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 321 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 523 lira, Cumhuriyet altını da 2.133 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 1.590 dolar seviyesinde dengelendi. Yurt içinde bugün yıllık bazda sanayi üretim verileri ve yıl sonu tüketici fiyat endeksi tahmini takip edilecekken yurtdışında ise sakin bir veri gündemi söz konusu.

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