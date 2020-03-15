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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 09:35
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    • 16.03.2020 09:35
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    Dev tarih verdi hedef fiyatı belirtti! Altın doları geçecek! Bu hafta çok sert hareketler geliyor!

    Bu hafta çok sert hareketler geliyor! Uluslararası lar altın yorumlarında artık yükselecek ifadelerini kullanmaya başladı. Bunun son örneği Citigroup'tan geldi. Grup altın fiyatları için hazırladığı notta fiyatların daha uzun sürede daha güçlü seyir göstereceğini ve önümüzdeki iki yıla kalmadan altın fiyatlarındaki yükselişin şaşırtan boyutlara ulaşacağını ifade etti. Bankanın hazırladığı notta, finans kurumlarının kredi destekleri pay piyasalarında görülen düzeltme ve yeniden değerlemelerin yanında Merkez Bankalarının ve süper zenginlerin kuvvetli alımlarının etkili olduğunu belirtti. Altın bilindiği üzere halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülüyor.

    Altın doları geçecek! Bu hafta çok sert hareketler geliyor!

    Altın ve dolara yatırım yapan vatandaşlar için oldukça önemli bir haber geldi. Altın ve dolar fiyatları her geçen gün artarken bir yandan da çeşitli açıklamalar yapılıyor. Citigrup, altın fiyatlarının tarihi bir seviye olan 2 bin dolar bandını aşarak yeni zirveler arayışına geçeceğini belirtti. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 321 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 523 lira, Cumhuriyet altını da 2.133 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 1.590 dolar seviyesinde dengelendi. Yurt içinde bugün yıllık bazda sanayi üretim verileri ve yıl sonu tüketici fiyat endeksi tahmini takip edilecekken yurtdışında ise sakin bir veri gündemi söz konusu.

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    Haberler Ekonomi Dev banka tarih verdi hedef fiyatı belirtti! Altın doları geçecek! Bu hafta çok sert hareketler geliyor!
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