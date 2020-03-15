Kıdem tazminatı ile ilgili reform hazırlıkları sürerken emekli olduktan sonra çalışanların tazminatları da gündeme geldi. Emekli olarak çalışanların çift tazminat alma hakları var. İşte tüm detaylar! 12.5 milyon emeklinin önemli bir kısmı çalışmaya devam ediyor. Çalışan emeklinin en çok merak ettiği konuların başında ise ikinci kıdem tazminatı hakkı geliyor. Peki bu ikinci tazminat hangi şartlarda mümkün? Çalışmaya devam edenin aylığı artar mı? Emekli olduktan sonra SSK'lı (4A) çalışmaya devam etmek isteyenler için 1 Ekim 2008 tarihi kritik. Bu tarihten önce işe başlamış veya emekli olmuş kişiler, SSK'lı çalışmalarını sürdürmek isterse ya emekli aylıklarını kestirecekler ya da sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olarak çalışacaklar. 1 Ekim 2008'den sonra sigortaya giren ve emekli olanlar maaşını kestirmeden çalışamayacak.

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