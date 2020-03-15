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    • Ekonomi
    • 15.03.2020 12:32
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    • 15.03.2020 12:34
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    Binlerce kişinin başı derde girdi! E-Devlet uygulamasına girip bunu mutlaka yapın! Yoksa...

    E-Devlet sistemi ile milyonlarca vatandaşımızın hayatı oldukça kolaylaştı. Fakat teknolojiyi fırsat bilen dolandırıcılar ise boş durmadı. Kendinizi ve mal varlığınızı güvene almak için bu tavsiyeleri mutlaka yerine getirin.Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, vatandaşların taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden anında haberdar olmaları için e-Devlette "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" kısmına numaralarını kaydetmesi gerektiğini, böylece yapılan işlem bilgileri dışındaysa cep telefonlarına otomatik gönderilecek SMS sayesinde hemen ilgili tapu müdürlüğüyle irtibata geçebileceklerini bildirdi. E-Devlet giriş işlemlerini "E-Devlet Şifresi İle Giriş" yöntemini kullanarak, gerçekleştirmek istiyorsanız bir adet E-Devlet şifresi edinmeniz gerekiyor.

    Binlerce kişinin başı derde girdi! E-Devlet'e girip mutlaka yapın...

    E-Devlet kolaylıklarla birlikte dolandırıcılara da malzeme oldu. Dolandırıcılara karşı E-Devlet üzerinden bu önlemi mutlaka alın. Size ait tapularda herhangi bir işlem yapıldığında anında sms ile bilgilendirileceksiniz. Son zamanlarda vatandaşların çok yoğun kullanmaya başladığı bir internet servisi olan E-Devlet Kapısı portalı, temel olarak tüm kamu kurumlarının internet servislerini tek bir çatı altında toplayan, sanal devlet portalıdır. Bu portal üzerinde tüm kurumların internet servislerini bulabilir ve kullanabilirsiniz.

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    Haberler Ekonomi Binlerce kişinin başı derde girdi! E-Devlet uygulamasına girip bunu mutlaka yapın! Yoksa...
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