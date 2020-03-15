Binlerce kişinin başı derde girdi! E-Devlet uygulamasına girip bunu mutlaka yapın! Yoksa...

E-Devlet kolaylıklarla birlikte dolandırıcılara da malzeme oldu. Dolandırıcılara karşı E-Devlet üzerinden bu önlemi mutlaka alın. Size ait tapularda herhangi bir işlem yapıldığında anında sms ile bilgilendirileceksiniz. Son zamanlarda vatandaşların çok yoğun kullanmaya başladığı bir internet servisi olan E-Devlet Kapısı portalı, temel olarak tüm kamu kurumlarının internet servislerini tek bir çatı altında toplayan, sanal devlet portalıdır. Bu portal üzerinde tüm kurumların internet servislerini bulabilir ve kullanabilirsiniz.

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