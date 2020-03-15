Vatandaşlar hayallerini kurdukları ev ve otomobil için bankaların kredi faiz oranlarını internette araştırmaya devam ediyor. Bu bağlamda Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları liste olarak takvim.com.tr'de yer alıyor. Konut kredisi faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmelerini sunuyoruz. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar ise bir yandan ev ve araba fiyatlarını takip ederken bankaların indirim açıklamalarını da inceliyor. Son altı aylık sürece bakıldığında faizlerdeki indirimlerle birlikte on binlerce kişinin kredi çekmek için bankalara talepte bulunduğu görülüyor. İşte 16 Mart ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

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