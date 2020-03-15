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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 09:53
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    • 16.03.2020 09:53
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    Ardı ardına indirim! 16 Mart lar yüzde kaç le kredi veriyor? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları nedir?

    16 Mart Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bilindiği gibi kamu ları kredi faiz indirimlerine öncülük ediyor. Bu bağlamda kredi faizlerinde %0,49'a varan cazip ödeme koşulları tanınıyor. En uygun kredi veren bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası güncel ihtiyaç, araç ve ev kredisi faizlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Yedi aylık sürece bakıldığında kredi faizlerinde yaşanan düşüşlerle birlikte konut ve araç satışında büyük artış yaşanıyor. Henüz kredi çekmemiş olanlar ise güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Bankalar aracılığıyla bu indirim döneminde vatandaşlara 0.99, 0.95, 0.89 ve 0.79 fırsatları peş peşe sunuldu.

    Peş peşe indirim! 15 Mart bankalar yüzde kaç faizle kredi veriyor?

    Vatandaşlar hayallerini kurdukları ev ve otomobil için bankaların kredi faiz oranlarını internette araştırmaya devam ediyor. Bu bağlamda Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları liste olarak takvim.com.tr'de yer alıyor. Konut kredisi faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmelerini sunuyoruz. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar ise bir yandan ev ve araba fiyatlarını takip ederken bankaların indirim açıklamalarını da inceliyor. Son altı aylık sürece bakıldığında faizlerdeki indirimlerle birlikte on binlerce kişinin kredi çekmek için bankalara talepte bulunduğu görülüyor. İşte 16 Mart ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

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