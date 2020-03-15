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    • Ekonomi
    • 15.03.2020 09:26
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    • 15.03.2020 09:39
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    Altın fiyatlarında korkutan tahmin! Altın alan satan yatırımcılar dikkat! Yıllar önce böyle uyarmıştı!

    Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de yaşanan Koronavirüs olayından sonra altın fiyatları yükselişe geçmişti. Bu anlamda vatandaşlar tarafından altın fiyatları günü sorgulanıyor. Dünyada yaşanan gelişmeler corono virüsü artışları sonrasında altın fiyatları da yükselmişti. Aracı kurum ve bankalar müşterilerine portföylerinde altın ağırlıklı olmasını istiyor. Özellikle sepet portföy yapan yatırımcılara altın payının yüzde 25-35 arasında çoğaltılması tavsiyesinde bulunuyor. Yıllar önce dünyaca ünlü ekonomist Jim Rogers altın fiyatlarının 2 bin dolar olacağını söylediğinde bunun bir kehanet olduğunu düşünenler şimdi Jim Rogers'ın analizlerini takip etmeye başladı.

    Altın fiyatlarında korkutan tahmin! Altın alan satan yatırımcılar dikkat!

    Gram çeyrek altın fiyatı yoğun şekilde araştırılıyor. 15 Mart Kapalıçarşı altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar? Hafta sonu altın fiyatlarında hareketlilik sürerken, Koronavirüs nedeniyle altına hücum devam etti. Uluslararası piyasalarda yaşanan dengesizliğin ardından güvenli liman olan altına akın edildi. Peki, gram çeyrek altın fiyatı ne kadar? 15 Mart Kapalıçarşı 22 ayar bilezik gram fiyatı kaç lira? Ekonomistler altın fiyatlarındaki yükselişin artacağını belirtiyor. Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır.

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    Haberler Ekonomi Altın fiyatlarında korkutan tahmin! Altın alan satan yatırımcılar dikkat! Yıllar önce böyle uyarmıştı!
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