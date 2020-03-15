Altın fiyatlarında korkutan tahmin! Altın alan satan yatırımcılar dikkat! Yıllar önce böyle uyarmıştı!

Gram çeyrek altın fiyatı yoğun şekilde araştırılıyor. 15 Mart Kapalıçarşı altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar? Hafta sonu altın fiyatlarında hareketlilik sürerken, Koronavirüs nedeniyle altına hücum devam etti. Uluslararası piyasalarda yaşanan dengesizliğin ardından güvenli liman olan altına akın edildi. Peki, gram çeyrek altın fiyatı ne kadar? 15 Mart Kapalıçarşı 22 ayar bilezik gram fiyatı kaç lira? Ekonomistler altın fiyatlarındaki yükselişin artacağını belirtiyor. Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır.

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