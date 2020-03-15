Altın, Dolar ve Euro'su olanlar yada alacaklar için kritik tarih. Bu iki gün içinde işlem yapılmadan Dolar, Altın ve Euro alınıp satılır mı? Altın piyasasında, en düşük 318 bin 850 lira, en yüksek 324 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,47 azalışla 320 bin liradan tamamladı. Peki altın fiyatları her geçen gün yeni bir rekor kırarken vatandaş yatırımı nasıl yapmalı? Altın almalı mı satmalı mı? Konuyla ilgili açıklama yapan Altın Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, piyasanın çok oynadığını söyleyerek, "Böyle dönemlerde altın satmak da almak da risk. Kenarda beklemek en doğrusu" ifadelerini kullandı.

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