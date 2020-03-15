Altın alan satan yatırımcılar dikkat! Yıllar önce böyle uyarmıştı! Altın fiyatlarında korkutan tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de yaşanan Koronavirüs olayından sonra altın fiyatları yükselişe geçmişti. Bu anlamda vatandaşlar tarafından Kapalıçarşı altın fiyatları 15 Mart günü sorgulanıyor. Dünyada yaşanan gelişmeler corono virüsü artışları sonrasında altın fiyatları da yükselmişti. Aracı kurum ve bankalar müşterilerine portföylerinde altın ağırlıklı olmasını istiyor. Özellikle sepet portföy yapan yatırımcılara altın payının yüzde 25-35 arasında çoğaltılması tavsiyesinde bulunuyor. Yıllar önce dünyaca ünlü ekonomist Jim Rogers altın fiyatlarının 2 bin dolar olacağını söylediğinde bunun bir kehanet olduğunu düşünenler şimdi Jim Rogers'ın analizlerini takip etmeye başladı.

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