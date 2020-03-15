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    • Ekonomi
    • 15.03.2020 15:30
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    • 15.03.2020 15:33
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    4D'li kadrolu taşeron işçi Haziran ayı aylık maaşı kaç para olacak?

    Taşeron işçilerin 2020 yılı toplu iş sözleşme görüşmelerinde konuşulacak olan maaş mı rakamları öngörüleri haberimizde yer almaktadır. Maaş zammı konusunda çok uzun zamandır düzenleme bekleyen taşeron işçiler 'ndan bu düzenlemeyi alamadılar. Bu kapsamda ile birlikte açıklanan mali ve sosyal haklar tablosuna göre 2020 yılı bekleyen işçiler, önümüzde ki süreçte bu alanda istedikleri oranlarda adım atılması istiyorlar. İkinci görüş yazısında ise sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin ücretlerinin kadroya alınırken işçiyle idare arasında imzalanan iş sözleşmesine göre belirlenmesi gerektiği belirtildi.

    4D'li KHK kadrolu taşeron işçi Haziran ayı aylık maaşı kaç para olacak?

    Taşeron İşçi – Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, asgari ücret artışını taşeron işçilere yansıtıp yansıtmayacaklarını soran belediyelere iki farklı görüş verdi. 2020 yılı maaş zammı için masada olan tüm rakamlar... 2020 yılında maaşlarına zam alacak olan taşeron işçilerin maaşlarına ne kadar zam yapılacağına ilişkin bazı kulis bilgiler konuşulmaya başlandı. Bu kapsamda taşeron işçilerin alabilecekleri maaş zammı konusuna ilişkin muhtemel zam oranlarına dair değerlendirmeleri paylaşıyoruz. İşte 2020 yılı toplu iş sözleşmeleri öncesi konuşulan maaş zammı rakamlar.

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