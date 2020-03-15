Taşeron İşçi – Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, asgari ücret artışını taşeron işçilere yansıtıp yansıtmayacaklarını soran belediyelere iki farklı görüş verdi. 2020 yılı maaş zammı için masada olan tüm rakamlar... 2020 yılında maaşlarına zam alacak olan taşeron işçilerin maaşlarına ne kadar zam yapılacağına ilişkin bazı kulis bilgiler konuşulmaya başlandı. Bu kapsamda taşeron işçilerin alabilecekleri maaş zammı konusuna ilişkin muhtemel zam oranlarına dair değerlendirmeleri paylaşıyoruz. İşte 2020 yılı toplu iş sözleşmeleri öncesi konuşulan maaş zammı rakamlar.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ