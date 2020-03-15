TEK TEK KAPILARINI KAPATIYORLAR

KOLOMBİYA

Güney Amerika ülkesi Kolombiya, Venezuela ile sınır kapılarını kapadı. Kolombiya lideri Ivan Duque, son 14 gün içerisinde Avrupa ve Asya'da bulunmuş olan turistlerin ülkeye alınmayacağını duyurdu. Son 14 gün içerisinde Avrupa ya da Asya'ya gitmiş olan Kolombiyalıların döndüklerinde kendilerini karantina altına alması istendi.

Kolombiya'nın aldığı bu karar, son yılların en büyük ekonomik krizini yaşayan Venezuela'nın tepkisini çekti. Son yıllarda 1.7 milyon Venezuela'nın Kolombiya'ya gittiğini hatırlatan Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriquez, bu karara tepki gösterdi.

YENİ ZELANDA

Yeni Zelanda BaşbakanI Jacinda Ardern, pazar gecesinden itibaren, ülkeye giriş yapan kişilerin 14 gün karantina altına alınmasını istedi. Ardern, cruise gemilerinin 30 Haziran'a kadar Yeni Zelanda'ya alınmayacağını da söyledi.