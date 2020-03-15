16 Mart Pazartesi Koronavirüs son durum Türkiye'de kaç kişide çıktı? Soruları son dakika olarak vatandaşlar tarafından aratılmaya devam ediyor. Bu bağlamda haberimizde Corona virüs canlı haritasını paylaşıyoruz. Anı anına gelişmeleri takip edebilirsiniz. Türkiye'de son vaka sayısı 6'ya çıkmıştı. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 6'ya çıktı.
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CORONA VİRÜS CANLI YAYIN HARİTA!
VAKA SAYISI 18'E ÇIKTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hasta sayısının arttığını söyledi. Koca, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var" dedi. Böylece hasta sayısı 18'e yükseldi..
TEK TEK KAPILARINI KAPATIYORLAR
KOLOMBİYA
Güney Amerika ülkesi Kolombiya, Venezuela ile sınır kapılarını kapadı. Kolombiya lideri Ivan Duque, son 14 gün içerisinde Avrupa ve Asya'da bulunmuş olan turistlerin ülkeye alınmayacağını duyurdu. Son 14 gün içerisinde Avrupa ya da Asya'ya gitmiş olan Kolombiyalıların döndüklerinde kendilerini karantina altına alması istendi.
Kolombiya'nın aldığı bu karar, son yılların en büyük ekonomik krizini yaşayan Venezuela'nın tepkisini çekti. Son yıllarda 1.7 milyon Venezuela'nın Kolombiya'ya gittiğini hatırlatan Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriquez, bu karara tepki gösterdi.
YENİ ZELANDA
Yeni Zelanda BaşbakanI Jacinda Ardern, pazar gecesinden itibaren, ülkeye giriş yapan kişilerin 14 gün karantina altına alınmasını istedi. Ardern, cruise gemilerinin 30 Haziran'a kadar Yeni Zelanda'ya alınmayacağını da söyledi.
SUUDİ ARABİSTAN
86 korona virüsü vakasının görüldüğü Suudi Arabistan, pazar gününden itibaren olmak üzere uluslararası uçuşları 2 hafta boyunca iptal etti. Suudi Arabistan haber ajansı SPA, bu kararı Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdı.
ÇEKYA
Avrupa'nın ortasındaki Çekya'da da bir dizi önlemler alınmaya başlandı… Çekya hükümeti bugünden itibaren mağaza ve lokantaların kapalı kalacağını duyurdu. Gece saatlerinde yapılan açıklamada, market, eczane ve benzin istasyonlarının bu yasaktan muaf olacağı belirtildi. Yapılan açıklamada bu yasağın 10 gün süreceği belirtildi.
GUATEMALA
Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, pazartesi gününden itibaren seyahat yasağı getirdi. Bu hafta içerisinde Çin, İran, Güney Kore ve Kuzey Kore'den gelen uçuşları yasaklama kararı alan Guatemala yönetimi bu yasakları genişletme kararı aldı. Kanada ve ABD'den gelecek uçuşları durdurma kararı alan Giammattei, "Bugün ile Pazartesi akşamına kadar bu iki ülkeden gelenler karantinaya alınacak" dedi.
Orta Amerika ülkesinde dün ilk korona virüsü vakası tespit edilmişti. Giammattei, "Madrid'den Kolombiya aktarmalı olarak Guatemala'ya gelen bir hastada korona virüsü tespit edildi" dedi.
ŞİLİ
43 korona virüsü vakasının olduğu Şili'de lideri Sebastian Pinera, 500 kişiden fazla katılımcının yer alacağı etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Çin, İtalya ve İspanya gibi yüksek riskli ülkelerden gelen yolcuların 14 gün boyunca karantina altına alınacağı açıklandı.
İNGİLTERE
Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da İngiliz basını, İngiliz hükümetinin OHAL kanunları kapsamında gelecek haftadan itibaren geniş katılımcılı etkinliklere yasak getireceğini yazdı. Sky News'e konuşan bir yetkili, "Taslak metni hazırladık ve bu sayede hükümetin korona virüsü ile mücadele etmesi için yeterli güce sahip olacağız. Bunlar arasında geniş katılımcılı etkinlikleri yasaklamak da var" dedi.
İRLANDA
İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada vatandaşlarına uyarıda bulundu. Daha önce İtalya, Çin, İran ve İspanya'ya gidecek vatandaşlarını uyaran İrlanda hükümeti, "Hızla değişen durum ve AB ülkelerindeki yasaklamaların artmasıyla birlikte, diğer AB ülkelerine gitmeyi düşünen vatandaşların bunu "çok dikkatli" düşünmesi gerek" dedi.
MACARİSTAN
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook üzerinden yaptığı bir açıklama ile pazartesi gününden itibaren bütün eğitim kurumlarının kapatılacağını ve eğitimin dijital kanallar aracılığıyla devam edeceğini duyurdu.
KKTC'de koronavirüs vaka sayısı yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 6'ya çıktı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC'de son yapılan 4 tetkikten birinin daha pozitif çıktığını söyledi. Bakan Pilli, ülkedeki yeni koronavirüs vakasının İngiltere'den gelen bir KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.
VAKALAR ARASINDA 2 KKTC VATANDAŞI VAR
Otellerde gözlem altında tutulan turistlerden 3'üne yapılan testlerin ise negatif çıktığını ifade eden Sağlık Bakanı Pilli, koronavirüs hastalarının genel durumun iyi olduğunu, hastanede karantinada tedavilerinin sürdüğünü söyledi. KKTC'de koronavirüs teşhisi konulan kişilerin 4'ü turist, 2'si ise KKTC vatandaşı.
Suudi Arabistan'dan önceki gece uçakla gelen umreciler, havaalanında ilk muayeneden geçirildi. Durumu şüpheli 5 kişi hastaneye sevk edildi.
Yaklaşık 10 bin kişi ise Ankara ve Konya'daki 5 öğrenci yurduna yerleştirildi. 14 gün boyunca gözetim altında tutulacakları bildirildi.
Konya'daki 2 bin 228 kişi kapasiteli Tahir Büyükkörükçü ve 2 bin 710 kişilik Kutalmışoğlu yurtları karantina oteli oldu.
Karantinaya böyle gittiler.
Sağlık görevlileri maske ve gözlükle çalıştı.
OTOBÜSLERLE TAŞINDILAR
Havaalanından otobüslere bindirilen umreciler, yurtlara taşındı.
YAKINLARI ENDİŞELİ
Akrabalarını karşılamak isteyenlerin karantina bölgesine girişine izin yok.
İNGİLTERE: BAŞIMIZA TAÇ YAĞACAK
Virüs, İngiltere'de de etkisini gösterdi. 21 kişi can verdi. 93'lük Kraliçe Elizabeth de Buckingham Sarayı'nı terk edip başka bir konuta yerleşti.
İSPANYA: EŞE BAK
Virüs, İspanya'yı salladı. Hükümet OHAL kararı aldı. Başbakan Sanchez'in karısı Begona Gomez de salgına yakalandı.
AVUSTURYA
Viyana sokaklarındaki kafe, bar ve restoranlar kapatıldı.
İTALYA
Venedik'teki Rialto Köprüsü, tarihin en sakin gününü yaşadı.
EVDE ÇOCUĞU OLANA CORONA İZNİ
Coronavirüs salgınına karşı okullar kapatıldı. Çalışan aileler için formül arandı.
Evladı evde olana izin hakkı verilecek. Mazeret izni de uzatılabilecek.
İKİ OTELİNİ CORONA HASTANESİNE ÇEVİRDİ
Futbolun bir numarası Christiano Ronaldo, kendini tecrit etti. Ancak insanları da ihmal etmedi.
Portekız'deki otellerini hastaneye dönüştüreceğini söyledi. Doktorların maaşını da ödeyeceğini belirtti.
S.O.S.YETİK TEHLİKE
Arzu Sabancı, Slovenya'da dinlenip kaydı! Ancak ne Coronavirüs'ü ne de salgını umursadı!
Türkiye'ye dönüşte 14 kuralına uymadı. Tepki topladı: Sağlığımızı tehlikeye atıyorsunuz
UMRE KARANTİNASI
MEDİNE'DEN Ankara'ya ve Konya'ya gelen Umre yolcuları, sağlık taramasından geçirildi. Ardından Ankara'da 3, Konya'da 2 öğrenci yurdunda karantinaya alındı. İlk etapta sayının 10 bin 330 olduğu açıklandı. Sayının önümüzdeki günlerde artacağı anlatıldı.
KRİTİK 14 GÜN
Diyanet İşleri Başkanlığı, hala Umre'de olan 10 bine yakın ziyaretçinin, tur sürelerinin beklenmeden acil geri dönmelerinin sağlanacağını açıkladı. Yurtlara yerleştirilen umre ziyaretçileri 14 gün boyunca takip edilecek. Hastalık semptomaları gösterenler hastanelere sevk edilecek.
VAKA SAYISI 18'E ÇIKTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hasta sayısının arttığını söyledi. Koca, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var" dedi. Böylece hasta sayısı 18'e yükseldi.
DÖNÜŞ İÇİN SON GÜN
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın başkanlığında yapılan toplantıda yurt dışında bulunanlar ile ilgili önemli kararlar alındı. Buna göre; Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'da bulunan vatandaşların bugün 17.00'ye kadar Türk diplomatik temsilciliklerine başvurmaları istendi.
5 KİŞİ ŞÜPHELİ
ANKARA ve Konya'da yurtlara yerleştirilen Umre ziyaretçileri, tek tek kontrolden geçirildi. Ateşi yüksek çıkan, baş ağrısı, öksürük gibi belirtileri olanlar, şüpheli olarak bildirildi. Bu semptomları taşıdığı belirlenen 5 kişi, hastanelere svek edildi. Kontrollerin devam ettiği bildirildi.
VİRÜSTEN BETER!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyaya yayıldı. Türkiye'de dolandırıcılar, virüsü kullanmaya başladı. Sağlık bakanlığından aradıklarını söyleyen şüpheliler, risk taraması, evin dezenfekte edilmesi ve bedava maske yalanıyla soygun yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sizi 184'ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. Test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın " dedi.
CORONAVİRÜS FIRSATÇILARINI VİMER-189 ALO-175 TAKVİM 0212 354 37 80'E İHBAR EDİN!
1 LİRAYA KOLONYA CORONAVIRÜS,
Türkiye'de de ortaya çıktı. Düzce'de kolonya imalathanesinden bağışlanan 4 bin şişe kolonya, tanesi 1 liradan satışa çıkarıldı.
DİRSEK TEMASI!
Antalya'da bir düğünde Coronavirüs nedeniyle kimse tokalaşmadı. Nikah memuru ile damat ise tokalaşmak yerine dirseklerini birbirine vurdu.
BARLARA VİRÜS TEDBİRİ
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Coronavirüs tedbirleri konulu ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, Coronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin bugün saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durduruldu.
BEBEKTE CORONA
İngiltere'de annesine Coronavirüs teşhisi konulan yeni doğan bebeğin, virüs testi pozitif çıktı. Virüsün bebeğe anne karnında mı yoksa doğumda mı bulaştığı ise henüz bilinmiyor.
KORKUTAN TABLO!
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs (Kovid- 19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 5 bin 833'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 156 bin 396'ya yükselirken; 73 bin 968 kişi de tedavi edildi.
BIR GÜNDE 368 ÖLÜ
İtalya'da dün virüs nedeniyle 368 kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 1809'a yükselen ülkede, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747'ye çıktı. ABD'de de ölü sayısı 59'a yükseldi.
İSPANYA'DA BÜYÜK KABUS
İspanya'da ölü sayısı 293, vaka sayısı ise 7 bin 753'e çıktı. Ülkede, Kovid-19 ile ilgili açıklanan günlük verilerde bu zamana kadarki en yüksek artış oldu. Olağanüstü halin getirdiği sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 100 ila 600 avro ceza kesilecek.
İNGİLTERE KOMADA: 500 BİNDEN FAZLA ÖLÜM OLABİLİR
Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs nedeniyle ülkeler önlem aldı. İngiltere virüsü hiç umursamadı. Başbakan Boris Johnson, salgının kaçınılmaz boyuta ulaştığını ve hastalığın yavaşlatılarak kontrollü şekilde yayılması gerektiğini savundu. En kötü senaryoya göre 66 milyonluk İngiltere nüfusunun yüzde 80'i virüs kapacak ve öldürücülük oranı yüzde 1 bile olsa 500 binden fazla insan ölebilir.
ETİYOPYA
Caddelerde el yakıma yerleri kuruldu.
FRANSA
Turizm merkezi Fransa'da sokaklar boş kaldı.
VATİKAN
Dini lider Papa, boş meydanları selamladı.
İSPANYA
Evden çıkanlar göl kenarında dinleniyor.
ALMANYA
Almanya'da insanlar birbirine yaklaşmıyor.
NOTLAR
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 550 Alman vatandaşı karantinaya alındı.
ABD Coronavirüs için 50 milyar dolar ayrıldığını açıklamıştı. Suudi Arabistan da ölümcül virüs için tam 40 milyar dolar harcayacak...
İRAN Cumhurbaşkanı Ruhani, hiçbir kentin karantinaya alınmadığını ve esnafın ticari faaliyetlerine sınırlama getirilmediğini açıkladı.
İRAN'da virüs bilançosu katlandı. Son bir haftada sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya çıktı.
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