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    • 16.03.2020 09:21
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    16 Mart Pazartesi Koronavirüs son durum 'de kaç kişide çıktı? Corona (Korona) virüs canlı yayın haritası!

    16 Mart Pazartesi Koronavirüs son durum: Corona virüs canlı haritası 'de vakaları araştıran vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dünyada binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan corona virüs etkisini genişleterek sürdürüyor. Türkiye'de de ilk vakalar görülmeye başlandı. Dünya genelinde vaka sayısı 150 bine ulaştı. Ölen sayısı ise 5,500'ü geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hasta sayısının arttığını söyledi. Koca, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var" dedi. Böylece hasta sayısı 18'e yükseldi. Haberimizden corona virüs canlı haritasına ulaşabilir ve hem Türkiye hem de dünyadaki son durumu öğrenebilirsiniz. İşte, Corona canlı haritası!

    16 Mart Pazartesi Koronavirüs son durum Türkiye'de kaç kişide çıktı?

    16 Mart Pazartesi Koronavirüs son durum Türkiye'de kaç kişide çıktı? Soruları son dakika olarak vatandaşlar tarafından aratılmaya devam ediyor. Bu bağlamda haberimizde Corona virüs canlı haritasını paylaşıyoruz. Anı anına gelişmeleri takip edebilirsiniz. Türkiye'de son vaka sayısı 6'ya çıkmıştı. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 6'ya çıktı. Dünya genelinde açıklanan son rakamlara göre İtalya başta olmak üzere birçok ülkede ölü sayısı artıyor. Çin ise hastalığın kontrolünde büyük ilerleme kaydetti. Haberimizden corona virüs canlı haritasına ulaşabilir ve hem Türkiye hem de dünyadaki son durumu öğrenebilirsiniz. İşte, Corona canlı haritası!

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    Haberler Ekonomi 16 Mart Pazartesi Koronavirüs son durum Türkiye'de kaç kişide çıktı? Corona (Korona) virüs canlı yayın haritası!
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