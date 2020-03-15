16 Mart Pazartesi Koronavirüs son durum Türkiye'de kaç kişide çıktı? Soruları son dakika olarak vatandaşlar tarafından aratılmaya devam ediyor. Bu bağlamda haberimizde Corona virüs canlı haritasını paylaşıyoruz. Anı anına gelişmeleri takip edebilirsiniz. Türkiye'de son vaka sayısı 6'ya çıkmıştı. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 6'ya çıktı. Dünya genelinde açıklanan son rakamlara göre İtalya başta olmak üzere birçok ülkede ölü sayısı artıyor. Çin ise hastalığın kontrolünde büyük ilerleme kaydetti. Haberimizden corona virüs canlı haritasına ulaşabilir ve hem Türkiye hem de dünyadaki son durumu öğrenebilirsiniz. İşte, Corona canlı haritası!

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