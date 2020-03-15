Dünya kara Pazartesi şoku ile sarsılmıştı. Küresel piyasalarda yaşanan Corona virüsü kaynaklı panik satışlarının yanı sıra, petrol fiyatlarının çakılmasının ardından altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlar, altındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Peki, bu hafta altın fiyatları nasıl olacak? Altın fiyatları artacak mı? Yatırımcıların güvenli liman arayışıyla spot altın, 2012 aralık ayından bu yana en yüksek seviyesi olan 1700 doları aştı. Uzmanlar güvenli limanlara topluca bir kaçış olduğunu belirtiyor. 2008 ekonomik krizi sonrası dünya ekonomisi en kötü günlerinden birini yaşarken gelişmelerden sonra gözler euro, dolar kuru ve altın fiyatları için yaşanacak gelişmelere çevrildi.

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