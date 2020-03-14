Müşteri kazandırdı

iştiraki Aksigorta, Sikayetvar. com'un 5'inci kez gerçekleştirdiği A.C.E Awards'ta ödüle layık görüldü. 30 farklı sektörde ulusal ve uluslararası 54 markanın ödüllendirildiği'ta Aksigorta,nde Gold ödülün sahibi oldu.