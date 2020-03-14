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    • Ekonomi
    • 14.03.2020 Gazete
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    Müşteri kazandırdı

    Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Sikayetvar. com'un 5'inci kez gerçekleştirdiği A.C.E Awards'ta ödüle layık görüldü. 30 farklı sektörde ulusal ve uluslararası 54 markanın ödüllendirildiği A.C.E Awards'ta Aksigorta, 'Mükemmel Müşteri Memnuniyeti- Elementer Sigorta A Kategorisi'nde Gold ödülün sahibi oldu.

    Müşteri kazandırdı
    Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Sikayetvar. com'un 5'inci kez gerçekleştirdiği A.C.E Awards'ta ödüle layık görüldü. 30 farklı sektörde ulusal ve uluslararası 54 markanın ödüllendirildiği A.C.E Awards'ta Aksigorta, 'Mükemmel Müşteri Memnuniyeti- Elementer Sigorta A Kategorisi'nde Gold ödülün sahibi oldu.

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