Müşteri kazandırdı

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Sikayetvar. com'un 5'inci kez gerçekleştirdiği A.C.E Awards'ta ödüle layık görüldü. 30 farklı sektörde ulusal ve uluslararası 54 markanın ödüllendirildiği A.C.E Awards'ta Aksigorta, 'Mükemmel Müşteri Memnuniyeti- Elementer Sigorta A Kategorisi'nde Gold ödülün sahibi oldu.
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