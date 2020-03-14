2020 Emekli promosyonu ne kadar? En yüksek veren banka hangisi? Emekli promosyonu için bankaların kıyasıya yarışı sürüyor. 3 yıl boyunca müşterisi olacak emeklilere bankalar promosyon veriyor. 2020 Mart ayı itibariyle başlayan ödemelerde bankalar en iyi şartları sunmak için kampanyalar düzenliyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon ödemelerinde miktar 2.750 TL'ye kadar çıktı. Bankalar emeklileri 3 yıl boyunca kendi müşterisi yapmak için ilave ödeme, ücretsiz EFT, uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı ve kredi kartı aidatı alınmaması gibi avantajlar sunuyor. Peki, emekli promosyonu en yüksek veren banka hangisi? Emekli promosyonu ne kadar? İşte yanıtı!

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKA HANGİSİ?

Bankalardan alınan son dakika bilgilerine göre emekliler için promosyon ödemesi 2500 TL'ye kadar çıkacak. Emeklilerin maaşlarına göre yapılacak ödemeler ve ek ödemelerle birlikte emekliler 2020 yılında 2 bin 500 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabilecek.

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