Dul kadına eş maaşı

Dul maaşı olarak da bilinen ölüm maaşı vefat eden eşin maaşının yaşayan eşe verilmesidir. Bunun için gelir şartı aranmamaktadır. O yüzden eşi vefat eden emekli bir kadın ya da erkek, eşinin üzerinden dul maaşı alabilir. Dul maaşı sadece vefat halinde ve evlenildiğinde kesilir. Evlenen birisi tekrar boşanırsa yeniden ilk eşinden maaş almaya devam eder. Gelirin olması maaşın oranını değiştiriyor. Yani gelir olmayan bir eş yüzde 75 oranıyla maaş alırken, emekli ya da çalışan eş yüzde 50 oranında maaş alıyor.Emekliler maaşlarıyla birlikte bir de yüzde 4 oranında ek ödeme alıyor. Ek ödeme net maaşınıza yapılan zamdan sonra ortaya çıkan rakamın yüzde 4'ü alınarak hesaplanıyor. Daha sonra net maaşınıza ekleniyor ve bankaya yatırılıyor. Net maaşınızı e-Devlet sistemine girerek kolayca öğrenebilir ve kendi hesabınızı yapabilirsiniz.Bu durumda kıdem tazminatı alamaz ama ihbar tazminatı hakkı vardır. İşe geri dönüş davası açıp tazminat elde edebilir, maaş, mesai ve diğer alacaklarını alabilir.