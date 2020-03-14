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    • Ekonomi
    • 14.03.2020 Gazete
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    Çalışana idari izin

    Aile, Çalışma ve , çalışanlarla ilgili alınan önlemi duyurdu. Selçuk, " 'ın tensipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç ve üzerinde olanlar tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır" açıklaması yaptı.

    Çalışana idari izin
    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışanlarla ilgili alınan önlemi duyurdu. Selçuk, " Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır" açıklaması yaptı.

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