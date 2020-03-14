Çalışana idari izin

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışanlarla ilgili alınan önlemi duyurdu. Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16 Mart tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır" açıklaması yaptı.
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