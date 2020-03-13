Ürün güvenliğinde yeni dönem

Ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasının sağlanmasını amaçlayan ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler yasası yürürlüğe girdi. Yasaya göre, teknik düzenlemeye uygun olmayan ürünler, piyasaya arz edilemeyecek.
Ürünleringüvenli ve ilgili teknikdüzenlemelere uygunolmasının sağlanmasınıamaçlayan ürün güvenliğive teknik düzenlemeleryasası yürürlüğegirdi. Yasaya göre,teknik düzenlemeyeuygun olmayanürünler, piyasaya arzedilemeyecek.
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