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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 Gazete
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    Ürün güvenliğinde yeni dönem

    Ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasının sağlanmasını amaçlayan ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler yasası yürürlüğe girdi. Yasaya göre, teknik düzenlemeye uygun olmayan ürünler, piyasaya arz edilemeyecek.

    Ürün güvenliğinde yeni dönem
    Ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasının sağlanmasını amaçlayan ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler yasası yürürlüğe girdi. Yasaya göre, teknik düzenlemeye uygun olmayan ürünler, piyasaya arz edilemeyecek.

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