MSB son dakika asker alım Nisan ve Mayıs celbi sevkler iptal mi edildi? 2020 askerlik yerleri açıklanacak mı? Soruları oldukça revaçta. Mayıs ayında binlerce kişi vatani görevini yerine getirmek için birliklerine teslim olacaklar. Mayıs ayı yaklaşırken Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlüler Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? diye soruyor. Milli Savunma Bakanlığı olarak corona virüse karşı tüm personelin özellikle de harekât bölgelerinde görev yapan birliklerimizin söz konusu salgından etkilenmemeleri için her türlü tedbir alınmaktadır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ