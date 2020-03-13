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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 13:59
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    • 13.03.2020 13:59
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    son dakika Nisan ve sevkler iptal mi edildi? 2020 askerlik yerleri açıklanacak mı?

    Asker adayları Türkiye'de görülen Koronavirüs vakaları yüzünden 'den gelecek olan açıklamaya kilitlenmiş durumda. Bu bağlamda arama motorlarında Nisan ve askere alımlar sevkler iptal mi edildi? Soruları sorulmaya başlandı. Şu an MSB'den açıklama gelmedi. Açıklama gelir gelmez takvim.com.tr'de olacak. Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını belirtiyor.

    MSB son dakika asker alım Mayıs celbi iptal mi edildi?

    MSB son dakika asker alım Nisan ve Mayıs celbi sevkler iptal mi edildi? 2020 askerlik yerleri açıklanacak mı? Soruları oldukça revaçta. Mayıs ayında binlerce kişi vatani görevini yerine getirmek için birliklerine teslim olacaklar. Mayıs ayı yaklaşırken Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlüler Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? diye soruyor. Milli Savunma Bakanlığı olarak corona virüse karşı tüm personelin özellikle de harekât bölgelerinde görev yapan birliklerimizin söz konusu salgından etkilenmemeleri için her türlü tedbir alınmaktadır.

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    Haberler Ekonomi MSB son dakika asker alım Nisan ve Mayıs celbi sevkler iptal mi edildi? 2020 askerlik yerleri açıklanacak mı?
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