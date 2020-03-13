MEB son dakika açık lise (AÖL) AÖF PYBS ve Bilsem son dakika sınavları ertelendi mi, iptal mi oldu? Arama motorlarında en fazla aratılanlar arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı, 21-22 Mart'ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldı. Türkiye'de görülen koronavirüsün ardından binlerce öğrencinin gireceği AÖL sınavları iptal mi oldu araştırması başladı. Açık lise sınavları 2. dönem sınavı 21-22 Mart'ta yapılacak. Türkiye dışında yapılacak AÖL sınavları ise iptal edildi. Açıktan Lise eğitimlerine devam eden adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Lise (AÖL) 2. dönem sınavları 21-22 Mart 2020 tarihinde yapılacak.



AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI YURTDIŞI SINAVLARI İPTAL EDİLDİ

Türkiye'de ilk korona virüsü vakasının görülmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Kurumları Yurt dışı programı sınavları ile ilgili açıklama yaptı. 21-22 Mart 2020 tarihlerinde Azerbeycan, Bakü, Katar, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşa ve Suudi Arabistan ülkelerinde yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu II dönem sınavları tedbir amaçlı ertelendi.

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