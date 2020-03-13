Hangi memurlara izin verildi? Koronavirüs nedeniyle önlemler alınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı 3 maddelik İdari İzin Genelgesi yayımladı. Hangi memurların izinden yararlanacağı merak ediyor. Çalışanlar yayınlanan genelgenin içeriği araştırılmaya başlandı. İşte Hangi memurlara izin verildi? Kaç gün izin olacak? İdari izin kimlere verildi? İdari izin verildiğinde devlet memurları başta olmak üzere devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır

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