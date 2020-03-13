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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 19:00
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    • 13.03.2020 19:10
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    Milyonlar bekliyordu! Hangi memurlara izin verildi? Memurlar kaç gün izinli olacak? kimlere verildi?

    Hangi memurlara izin verildi? Cumhurbaşkanlığı 3 maddelik Genelgesi yayımladı. Hangi memurların izinden yararlanacağı merak ediyor. Çalışanlar yayınlanan genelgenin içeriği araştırılmaya başlandı. Koronavirüs nedeniyle önlemler alınmaya devam ediyor. İşte Hangi memurlara izin verildi? Kaç gün izin olacak? İdari izin kimlere verildi? Son günlerin en çok merak edilen konularından olan idari izin nedir ve idari izin kimler kullanabilir? soruları oldu. İşte vatandaşlar tarafından merakla araştırılan idari izin hakkında bilinmesi gerekenler...

    Milyonlar bekliyordu! Hangi memurlara izin verildi?

    Hangi memurlara izin verildi? Koronavirüs nedeniyle önlemler alınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı 3 maddelik İdari İzin Genelgesi yayımladı. Hangi memurların izinden yararlanacağı merak ediyor. Çalışanlar yayınlanan genelgenin içeriği araştırılmaya başlandı. İşte Hangi memurlara izin verildi? Kaç gün izin olacak? İdari izin kimlere verildi? İdari izin verildiğinde devlet memurları başta olmak üzere devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır

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    Haberler Ekonomi Milyonlar bekliyordu! Hangi memurlara izin verildi? Memurlar kaç gün izinli olacak? İdari izin kimlere verildi?
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