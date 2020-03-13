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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 11:14
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    • 13.03.2020 11:14
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    Okullar toplam kaç gün tatil yapıldı? Yeniden ne zaman açılacak?

    'de Koronavirüs vakalarının ortaya çıkmasından sonra çeşitli önlemler alınmaya başladı. Bu kapsamda veliler ve öğrencileri yakından ilgilendiren yeni kararlar ise dün İbrahim Kalın tarafından açıklandı. Koronavirüs nedeniyle okullar Pazartesi gününden itibaren 1 hafta tatil olacak. tarihi itibariyle yöntemiyle ve televizyon kanalından eğitimlerine devam edeceklerdir. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tatil edilmesinin ardından öğrencilerin alacağı 'Uzaktan Eğitim' süreciyle ilgili açıklamalarda bulunacak. Açıklama sosyal medya hesaplarından canlı izlenebilecek.

    Okullar toplam kaç gün tatil yapıldı?

    MEB 2020 son dakika okullar ne zaman, hangi tarihte yeniden açılacak? Okullar toplam kaç gün tatil yapıldı? Soruları haal sorulmaya devam ediyor. Türkiye'deki koronavirüs tedbirleri merakla beklenirken MEB'den beklenen hamle geldi. İbrahim Kalın okulların tatile girdiğini duyurdu. Peki okullar kaç gün tatil olacak, koronavirüs tatilinin ardından okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk'un eğitim sürecini açıklayacağı uzaktan eğitim nasıl olacak? Veliler ve öğrencilerin kafasını karıştıran birçok konudan biri de uzaktan eğitim nedir, öğrenciler sınavlara nasıl girecek, yaz tatili kısalacak mı?

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