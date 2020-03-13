Hastaneye ziyaretçi alınmayacak mı? Koronavirüs nedeniyle önlemler alınmaya devam ediyor. Riskin en çok olduğu yerler topluluk alanları oluyor. Hastanelerde mikrobun yayılmasının önüne geçmek için ziyaretçi saatlerinde değişiklik yaşanıyor. Devlet hastanesi çalışma saatleri, sağlık problemlerine çözüm üretmek üzere hastanelere gitmek isteyen kişilerin araştırdığı hususlardan birisidir. Devlet hastanesi açılış kapanış saatleri bilgisi ile harekete geçecek olan vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırıyor.

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