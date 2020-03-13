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    • 15.03.2020 10:31
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    hangileri? Liste açıklandı

    listesini açıkladı. Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip koronavirüs Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. Ülkemizde vaka sayısının ikiye yükselmesi üzerine Sağlık Bakanlığı bir liste yayınlayarak koronavirüs hastalarının başvurabileceği hastaneleri sayfamızda derledik.

    Koronavirüs testi yapan hastaneler hangileri? Liste açıklandı

    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs testi yapan hastaneler hangileri? Sorusu oldukça revaçta... Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip corona virüs Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamayla, Türkiye'deki vaka sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu.

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