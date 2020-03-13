Koronavirüs Kapalıçarşı'da mı görüldü? Bu iddia sosyal medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu bağlamda bilindiği gibi Türkiye'de şuan bilinen 2 vaka mevcut durumda. Kapalıçarşı her sene 91 milyonu aşkın turiste ev sahipliği yapmaktadır. Peki ülkemizin ve dünyanın en eski aynı zamanda en çok ziyaret edilen çarşılarından olan Kapalıçarşı son dakika haberleri sayfamızda. Koronavirüs ile ilgili çeşitli haberler gündeme geliyor. Kapalıçarşı'da korona virüs vakası tespit edildiği iddia edildi. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş cevap verdi
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