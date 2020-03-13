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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 14:10
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    • 13.03.2020 14:10
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    Koronavirüs son dakika Kapalıçarşı'da mı görüldü? nerede son dakika Kapalıçarşı esnafı mı?

    Korona Kapalıçarşıda mı? Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü vakasının ilk kez 'de görüldüğü geçtiğimiz günlerde açıklandı. Kapalıçarşı'da korona virüs vakası tespit edildiği iddiaları ise gündemde konuşuluyor. Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'da korona virüs vakası tespit edildiği haberlerine cevap verdi. Peki Kapalıçarşı esnafı mı? Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yayılan Kapalıçarşı'da korona virüs vakası tespit edildiği haberlerini yalanladı. Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Kapalıçarşı'da kesinleşmiş bir korana virüsüne dair pozitif bir test sonucu yoktur, böyle bir test elimize ulaşmamıştır.

    Koronavirüs hastası Kapalıçarşı esnafı mı? Korona Kapalıçarşı'da mı?

    Koronavirüs Kapalıçarşı'da mı görüldü? Bu iddia sosyal medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu bağlamda bilindiği gibi Türkiye'de şuan bilinen 2 vaka mevcut durumda. Kapalıçarşı her sene 91 milyonu aşkın turiste ev sahipliği yapmaktadır. Peki ülkemizin ve dünyanın en eski aynı zamanda en çok ziyaret edilen çarşılarından olan Kapalıçarşı son dakika haberleri sayfamızda. Koronavirüs ile ilgili çeşitli haberler gündeme geliyor. Kapalıçarşı'da korona virüs vakası tespit edildiği iddia edildi. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş cevap verdi

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